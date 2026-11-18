Судно компанії Adnoc L&S атакували під час проходження Ормузькою протокою ввечері у вівторок. Один член екіпажу зник безвісти, підтвердила компанія в середу.

Пошукова операція

Як повідомляє The National, пошуково-рятувальна операція триває у координації з відповідними органами. Компанія не уточнила обставин атаки та не навела додаткових відомостей про зниклого моряка.

Усі інші члени екіпажу були безпечно евакуйовані із судна. Adnoc L&S заявила, що надаватиме оновлення в міру надходження нової інформації.

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Поранені моряки

Унаслідок атаки поранення дістали 11 членів екіпажу. Ті з них, хто цього потребує, отримують медичну допомогу, повідомила компанія.

Adnoc також наголосила на важливості захисту моряків, гарантування свободи судноплавства та морської безпеки. Інших деталей щодо судна або характеру нападу в повідомленні не наведено.

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