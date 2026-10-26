У префектурі Осака в Японії поліція затримала або передала органам влади 43 неповнолітніх віком від 7 до 16 років у зв’язку з розіграшами, відомими в соцмережах як Shorinji racing. Частину з них заарештували за підозрою в пошкодженні будівель. Із 43 неповнолітніх 32 були віком 13 років або менше, повідомляє The Japan Times.

Близько 250 інцидентів за два місяці

За даними поліції Осаки, у вересні та жовтні в префектурі зафіксували близько 250 випадків, пов’язаних із цією тенденцією. Серед них були дзвінки на екстрений номер 110 із громадських телефонів: абоненти вигукували «Shorinji!» і одразу клали слухавку.

Також молодь кидала петарди до поліцейських пунктів, вибивала скляні панелі у дверях і зривала плакати всередині приміщень. Поліція Осаки заявила, що розцінює такі дії як серйозні кримінальні правопорушення та вживатиме суворих заходів щодо причетних.

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Поширення через соцмережі

Shorinji racing поширюється серед молоді через соціальні мережі, зокрема TikTok. Походження назви цієї тенденції невідоме, а сама вона не пов’язана з японським бойовим мистецтвом сьоріндзі-кемпо.

Деякі неповнолітні повідомили поліції, що побачили такі розіграші в соцмережах і вважали їх веселими. Інші пояснювали свої дії бажанням розсмішити друзів у школі.

У сусідній префектурі Хьоґо в той самий період також сталися подібні випадки. Зокрема, молодь без дозволу заходила до поліцейських пунктів і розбризкувала всередині сік. Поліція Хьоґо затримала або передала органам влади 25 неповнолітніх, серед яких були учні початкової школи, та закликала молодь не влаштовувати розіграші в державних установах.

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