В Осаці затримали чоловіка після нападу на працівника книгарні — NDTV World

Поліція в Осаці, Японія, затримала 33-річного Сатоші Окамото, який, за даними правоохоронців, зізнався у нападі з ножем на працівника книгарні. Інцидент стався у філії національної мережі Maruzen & Junkudo в центрі міста, повідомляє NDTV World.

Напад у книгарні

За інформацією поліції, Окамото, ймовірно, використав кухонний ніж під час нападу на працівника. Потерпілий одразу після цього зателефонував до поліції. Правоохоронці не уточнили стан його здоров’я, однак повідомили, що загрози життю немає.

Підозрюваний залишався у приміщенні книгарні до прибуття поліції, де його затримали. За даними правоохоронців, він визнав, що завдав працівникові ножового поранення.

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Слова затриманого

Представник поліції, який на умовах анонімності говорив з агентством AFP, заявив, що затриманий сказав, ніби мав образу на суспільство загалом.

У матеріалі зазначається, що насильницькі злочини в Японії трапляються відносно рідко. Водночас останніми роками в країні фіксували окремі напади з ножами та інші атаки, скоєні соціально ізольованими людьми, які висловлювали претензії до суспільства.

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