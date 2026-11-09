В Таїланді 3% міноксидил покращив ріст волосся на обличчі — ScienceAlert

У Бангкоку в Таїланді дослідники встановили, що місцеве застосування 3% міноксидилу може збільшувати густоту волосся на обличчі у трансгендерних чоловіків, які проходять гендерно-афірмативну гормональну терапію. Про результати рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження повідомляє ScienceAlert.

Результати випробування

Дослідження провели в Університеті Махідол у Бангкоку. До нього залучили 69 учасників: 34 людини наносили на обличчя 3% міноксидил двічі на день протягом 12 тижнів, ще 35 отримували плацебо.

Через вісім тижнів у групі міноксидилу волосся на обличчі було густішим і товстішим, ніж у групі плацебо. За 12 тижнів густота вусів у цій групі зросла приблизно на 17% порівняно з початковим рівнем, а густота бороди — на 15%. Учасники також повідомляли про вищу задоволеність результатом і покращення якості життя.

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Безпека та обмеження

Дослідники зафіксували лише незначні побічні ефекти, зокрема свербіж, почервоніння та лущення шкіри. Серйозних небажаних явищ не зареєстрували, а артеріальний тиск учасників залишався стабільним. Це важливо, оскільки міноксидил є судинорозширювальним препаратом, а його системне всмоктування теоретично може спричиняти запаморочення, зниження тиску або прискорене серцебиття.

Автори роботи, опублікованої в Journal of Dermatological Treatment, зазначили, що результати стосуються саме трансгендерних чоловіків на гормональній терапії. Вони припускають, що тестостеронова терапія могла посилити ефект препарату. Раніше дослідження 2016 року серед цисгендерних чоловіків також показало перевагу 3% міноксидилу над плацебо для росту бороди, однак місцевий міноксидил досі не схвалений Управлінням з контролю за продуктами і ліками США для стимулювання росту волосся на обличчі.

Американська академія дерматології радить перед застосуванням міноксидилу для цієї мети звернутися до дерматолога, оскільки поширеним побічним ефектом може бути подразнення шкіри.

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