В Ухані після сигналу ШІ виявили фіктивну фірму — South China Morning Post

У китайському Ухані дисциплінарні органи почали перевірку будівельної компанії після того, як система штучного інтелекту виявила ознаки можливих порушень. За даними Центральної комісії з перевірки дисципліни Компартії Китаю, розслідування виявило, що компанія була фіктивною і деякі посадовці використовували її для можливого привласнення коштів на ремонти. Про це повідомляє South China Morning Post.

Підозрілі дані компанії

Система звернула увагу, що компанія протягом року взялася більш ніж за десять проєктів, хоча її статутний капітал зменшився з 50 млн до 10 млн юанів. Водночас сплачений капітал компанії залишався нульовим. Понад 80% отриманих нею проєктів стосувалися житлових комплексів, з якими фірма вже співпрацювала.

За п’ять років компанія отримала 116 ремонтних проєктів у 84 житлових комплексах. Документи щодо цих робіт на перший погляд виглядали належно оформленими. Водночас аналіз даних показав, що у фірми було мало працівників і не було будівельної бригади, а слідів фактичного виконання ремонтів не виявили, заявила комісія.

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Контроль ремонтних коштів

За даними комісії, кошти на ремонт сплачують власники житла, а управляє ними влада. Раніше їх було складно контролювати, оскільки гроші могли витрачатися за кількома бюджетними категоріями, що полегшувало приховування порушень.

Влада Уханя застосувала штучний інтелект для моніторингу записів про ремонти в житлових комплексах, змін у будівельному персоналі та роботи органів влади, щоб виявляти аномалії. Цей епізод став одним із приблизно десятка прикладів, які антикорупційний орган оприлюднив цього місяця.

У січні голова КНР Сі Цзіньпін назвав великі дані інноваційним інструментом для виявлення корупції. У документі, ухваленому на п’ятому пленумі 20-го Центрального комітету минулого місяця, також передбачено розвиток цифрової системи дисциплінарного контролю та платформи великих даних для нагляду за здійсненням влади у державному секторі.

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