У жінок із розсіяним склерозом вагітність пов’язали зі зменшенням загального об’єму мозку та об’єму кори в перші три місяці після пологів. Водночас ці зміни були тимчасовими: у більшості учасниць об’єм мозку відновлювався протягом одного-двох років. Про результати дослідження, опублікованого 18 листопада 2026 року в Neurology Open Access, повідомляє News-Medical.

Дані МРТ до та після вагітності

У дослідженні взяли участь 247 жінок із розсіяним склерозом, які мали це захворювання в середньому шість років. Науковці порівняли 100 учасниць із загалом 122 вагітностями зі 147 учасницями, які ніколи не були вагітними.

Усі учасниці мали кілька МРТ-сканувань головного мозку. Для учасниць, які були вагітними, аналізували знімки, зроблені від періоду до двох років перед вагітністю до двох років після пологів. Дослідники вимірювали загальний об’єм мозку, об’єм сірої речовини кори головного мозку та об’єм уражень, пов’язаних із розсіяним склерозом.

Найбільші зміни після пологів

Найвиразніше зменшення фіксували протягом перших трьох місяців після пологів. Середній загальний об’єм мозку знизився на 0,86%, а об’єм кори — на 1,39%. За даними першого МРТ-сканування після пологів, середньорічне зниження загального об’єму мозку становило 0,47%, а об’єму кори — 0,74%.

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Для учасниць, які не були вагітними, середній загальний об’єм мозку за рік зріс на 0,03%, тоді як об’єм кори зменшився на 0,07%. Середній об’єм вогнищ ураження мозку залишався незмінним під час вагітності та протягом першого року після пологів.

Обмеження дослідження

Авторка роботи Вілія Джокубайтіс з Університету Монаша в Мельбурні зазначила, що післяпологове зменшення об’єму мозку може відображати процеси, пов’язані з вагітністю та пологами, а не незворотне ушкодження мозку внаслідок розсіяного склерозу. Учасниці отримували сучасні високоефективні препарати, що модифікують перебіг захворювання.

Дослідження встановило зв’язок, але не доводить, що саме вагітність спричиняє ці зміни. Серед його обмежень — використання різних МРТ-сканерів і протоколів у кількох медичних центрах, а також різний час проведення обстежень у різних учасниць.

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