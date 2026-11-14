Вайбхав Сурьяванші став наймолодшим капітаном чоловічого T20 — Channel NewsAsia

Індійський крикетист Вайбхав Сурьяванші у віці 15 років і 232 днів став наймолодшим капітаном в історії чоловічого формату Twenty20. Він очолив команду Біхару у внутрішньому індійському турнірі Syed Mushtaq Ali Trophy.

Новий віковий рекорд

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, Сурьяванші перевершив попередній рекорд хорватського крикетиста Зака Вукусича. Той був капітаном національної збірної Хорватії у віці 17 років і 311 днів.

У липні Сурьяванші також став наймолодшим гравцем чоловічої збірної Індії. Він дебютував у T20 проти Англії в Манчестері у віці 15 років і 99 днів, перевершивши багаторічний рекорд Сачіна Тендулкара. Крикетист став 122-м представником Індії у чоловічому T20I.

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Виступи за Індію та в IPL

Ліворукий батер провів за Індію 10 матчів T20I, набрав 295 ранів і оформив два півстоліття. Свій перший виклик до дорослої команди він отримав після стрімкого прогресу, який розпочався зі століття за 35 м'ячів в Індійській прем'єр-лізі торік.

У нинішньому сезоні IPL Сурьяванші став найрезультативнішим батером турніру. Його показник страйкрейту перевищив 237, а 72 шістки стали рекордом змагання.

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