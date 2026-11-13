Вайт заявив, що Хокіт заслужив титульний бій у Нью-Йорку — BBC Sport

Президент UFC Дейна Вайт заявив, що американець Джош Хокіт заслужив на титульний бій у важкій вазі проти француза Сіріля Гана. Поєдинок за беззаперечний титул відбудеться в суботу на Madison Square Garden у Нью-Йорку, США, в межах турніру UFC 334.

Як повідомляє BBC Sport, Вайт не схвалює провокаційний публічний образ Хокіта, проте вважає необґрунтованими твердження, що боєць не заслуговує на цей шанс. За словами глави UFC, спортсмен здобув право на титульний поєдинок своїми результатами.

Рекорд претендента

29-річний Хокіт дебютував в UFC лише рік тому. Відтоді він виграв чотири бої в організації та довів свій рекорд без поразок до 10-0.

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Частина критиків вважає титульний шанс для Хокіта передчасним, називаючи серед інших претендентів Олександра Волкова. Також вони припускають, що увагу до бійця привертають його суперечливі висловлювання та поведінка на публіці.

Позиція Гана

Ган, який уперше захищатиме пояс після того, як у вересні став беззаперечним чемпіоном у важкій вазі через вакантність титулу після відмови Тома Аспіналла від нього, також вважає Хокіта гідним претендентом. Француз назвав суперника сильним атлетом і хорошим борцем, зазначивши його успішну серію та високий бійцівський інтелект.

Під час пресконференції перед UFC 334 Хокіт з'явився в захисних окулярах і з пов'язкою на оці, жартуючи над Ганом через його бій з Аспіналлом у 2025 році. Той поєдинок завершився без результату після ударів пальцями в очі, через які Аспіналл не зміг продовжити бій. Ган заявляв, що ці удари були ненавмисними.

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