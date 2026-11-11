Вайтгед розкритикував Баденок за використання його спортивних успіхів — The Guardian

Паралімпієць і марафонець Річард Вайтгед розкритикував лідерку Консервативної партії Кемі Баденок за використання прикладу людей із подвійною ампутацією, які бігають марафони, для обґрунтування запропонованих скорочень соціальних виплат. Як повідомляє The Guardian, спортсмен заявив, що його спортивний успіх використали як «зброю».

Реакція спортсмена

У своїй промові Баденок сказала, що мільйони людей можуть робити внесок в економіку, життя родин і громад, попри серйозні труднощі. Серед прикладів вона назвала людей із подвійною ампутацією, які бігають марафони, людей, що не можуть залишати дім і займаються творчою роботою дистанційно, а також людей з аутизмом, які керують великими технологічними компаніями.

Вайтгед заявив, що його здивувало використання спортивного досягнення в такому контексті. На його думку, не можна стверджувати, що всі люди повинні працювати, лише тому, що деякі люди з ампутаціями долають марафонські дистанції. Він назвав таку риторику роз’єднувальною.

Спортсмен погодився, що система соціального забезпечення потребує реформування, але наголосив: не слід масово позбавляти допомоги людей, для яких вона є життєво необхідною. Вайтгед також запросив Баденок до розмови про щоденні бар’єри для людей з інвалідністю та про власну роботу з підтримки й наставництва інших людей.

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Запропоновані зміни виплат

Консерватори запропонували скоротити витрати на соціальне забезпечення на 36 млрд фунтів стерлінгів. У партії заявили, що заощадження, зокрема, планують отримати через припинення виплат Disability Living Allowance сім’ям дітей із «легшими випадками» поведінкових розладів, порушень навчання або синдрому дефіциту уваги й гіперактивності.

Баденок також сказала, що переконання молодої людини з ADHD у тому, що вона «дефектна» й нічого не досягне, може бути руйнівнішим для її майбутнього, ніж сам стан. Вайтгед відповів, що хотів би почути пояснення щодо її термінології та розповісти про досвід людей із нейрорізноманіттям і ADHD, які потребують підтримки.

За кар’єру Вайтгед пробіг понад 100 марафонів, установив кілька світових рекордів на марафонській дистанції та здобув чотири паралімпійські медалі.

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