Вакцина Кембриджського університету повністю захистила тварин у дослідах — News-Medical

Команда Кембриджського університету розробила за допомогою штучного інтелекту вакцину широкого спектра дії проти пташиного грипу. У дослідах на мишах і тхорах вона забезпечила повний захист від кількох генетично різних варіантів вірусу грипу A/H5Nx, які спричиняли зараження людей. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження в журналі Cell Reports Medicine.

Порівняння з наявною вакциною

Вакцину розробили Кембриджський університет і компанія DIOSynVax Ltd, створена на базі університету. За даними дослідження, розроблений препарат повністю захистив тварин від протестованих варіантів вірусу.

Для порівняння, вакцина проти пташиного грипу, створена в межах програми ВООЗ з готовності до пандемії та запасена урядами, захистила приблизно половину тварин, інфікованих тими самими вірусами. Як зазначають автори, такі вакцини розраховані на захист від конкретного штаму й можуть бути менш ефективними проти інших варіантів, що циркулюють.

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Як застосували штучний інтелект

Для розроблення препарату команда зібрала генетичні послідовності вірусів пташиного грипу, зафіксовані програмами нагляду серед диких тварин, свійської худоби та людей. Інструмент на основі ШІ проаналізував ці дані та допоміг створити кілька варіантів антигенів зі спільними властивостями великої групи вірусів.

Після відбору в клітинних тестах найкращий кандидат перевірили на тваринах. Керівник роботи професор Джонатан Гіні заявив, що підхід має на меті передбачати еволюцію вірусу, а не реагувати лише на варіанти, які вже поширилися. Наступним етапом, за інформацією джерела, мають стати клінічні випробування вакцини за участю людей.

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