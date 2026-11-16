Вакцинацію вагітних пов’язали зі зниженням ризику передчасних пологів — News-Medical

В Австралії дослідники Університету Аделаїди та Мережі жіночого і дитячого здоров’я проаналізували дані 19 тисяч вагітних і встановили зв’язок між плановою вакцинацією та сприятливішими наслідками пологів. Як повідомляє News-Medical, дослідження охопило пологи в Жіночій і дитячій лікарні Аделаїди у 2020–2023 роках.

Ризики ускладнень не зросли

Науковці оцінювали безпеку та вплив щеплень проти грипу, кашлюку і COVID-19 під час вагітності. Вони не виявили доказів зв’язку цих трьох вакцин зі збільшенням ризику гіпертензивних розладів, хоріоамніоніту, передчасного розриву плодових оболонок, кровотеч, народження дитини з малою масою тіла або меншою за гестаційний вік.

За словами першого автора дослідження, епідеміолога з перинатальних інфекцій Хассена Мохаммеда, вакцинація проти грипу була пов’язана зі зменшенням ризику передчасних пологів на 13%, а щеплення проти кашлюку — на 17%. Подібні переваги дослідники також зафіксували для вакцинації проти COVID-19.

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Показники новонароджених

Вакцинацію проти кашлюку також пов’язали з майже на 50% нижчим ризиком мертвонародження. У новонароджених від вакцинованих матерів рідше виникала потреба в реанімації та рідше реєстрували ранній неонатальний сепсис.

Співавторка роботи Прабха Андравіра зазначила, що діти вакцинованих матерів у середньому важили на 90–180 грамів більше та народжувалися на кілька днів пізніше. Протягом досліджуваного періоду вакцину проти грипу отримали 64% учасниць, проти кашлюку — 74%, а проти COVID-19 — 29,5%.

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