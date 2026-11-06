Валютні резерви Пакистану зросли до рекордних $26,864 млрд — Dawn

У Пакистані загальний обсяг валютних резервів зріс до рекордних 26,864 млрд доларів. За тиждень показник збільшився на 110 млн доларів — із 26,754 млрд доларів, повідомляє Dawn.

Резерви центрального банку

Державний банк Пакистану повідомив, що його власні валютні резерви за тиждень зросли на 39 млн доларів. Станом на 30 жовтня вони становили 21,568 млрд доларів, тоді як у лютому дорівнювали 16,568 млрд доларів.

Валютні активи комерційних банків за тиждень збільшилися на 70 млн доларів. За даними центрального банку, це відображає перевищення припливу коштів до банків над відпливом.

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Торгівля та курс рупії

Представники фінансового сектору вважають нинішній обсяг резервів достатнім для підтримання стабільності обмінного курсу та заохочення експортерів швидше повертати валютну виручку. Водночас валютні експерти, на яких посилається видання, вважають пакистанську рупію переоціненою. На їхню думку, це дає імпортерам доступ до дешевших доларів і є однією з причин щомісячного збільшення торговельного дефіциту.

За липень—жовтень FY27 торговельний дефіцит Пакистану становив 14,6 млрд доларів: імпорт сягнув 26 млрд доларів, а експорт — 11,4 млрд доларів. У матеріалі також зазначається, що існує думка про підтримання стабільності курсу коштом грошових переказів, які щороку зростають.

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