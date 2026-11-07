Валютні резерви Тайваню знизилися до $596,4 млрд — Taipei Times

Валютні резерви Тайваню наприкінці жовтня знизилися нижче позначки $600 млрд і становили $596,437 млрд. Це на $4,308 млрд менше, ніж наприкінці вересня, та друге поспіль місячне скорочення, повідомляє Taipei Times.

Інтервенції на валютному ринку

Центральний банк продавав долари США та купував нові тайванські долари, щоб зменшити коливання місцевої валюти. Упродовж місяця новий тайванський долар послабився на NT$0,626, або на 1,93%, щодо долара США, заявив генеральний директор департаменту валютних операцій центробанку Євген Цай.

На курс вплинули розпродажі на фондовому ринку та значний відтік коштів іноземних фондів. Іноземні інституційні інвестори вивели рекордні чисті $28 млрд, зокрема через репатріацію грошових дивідендів.

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Падіння біржі та активів інвесторів

Індекс TAIEX за місяць знизився на 2728,30 пункту, або на 5,67%, на тлі занепокоєння щодо витрат на штучний інтелект. В один із торговельних днів чистий обсяг продажів іноземних інституційних інвесторів сягнув NT$300 млрд, або $9,16 млрд. Це спричинило різке послаблення нового тайванського долара та інтервенцію центробанку.

Доходи від інвестицій і зміни курсів інших валют частково підтримали обсяг резервів. Також центробанк отримав значні процентні виплати за американськими казначейськими паперами через свопові операції, що допомогло компенсувати вплив валютних інтервенцій.

Частка іноземного капіталу

Наприкінці жовтня іноземні інвестори володіли тайванськими акціями, облігаціями та депозитами в нових тайванських доларах на $1,743 трлн проти $1,927 трлн місяцем раніше. Цей обсяг дорівнював 292% валютних резервів Тайваню, тоді як наприкінці вересня показник становив 321%. Центробанк заявив, що підтримуватиме достатній рівень резервів для стабільності внутрішніх фінансових ринків і захисту від раптового відтоку капіталу.

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