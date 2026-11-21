Валлійська боксерка Лорен Прайс перемогла чешку Міхаелу Котаскову одностайним рішенням суддів на арені Utilita Arena та стала абсолютною чемпіонкою світу в напівсередній вазі. Усі троє суддів віддали Прайс перемогу з однаковим рахунком 100:90, повідомляє Sky Sports News.

Чотири чемпіонські пояси

Прайс здобула вакантний титул WBO у вазі до 147 фунтів і додала його до поясів IBF, WBC та WBA. Олімпійська чемпіонка 2021 року стала першим боксером з Уельсу, який здобув статус абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох основних титулів. Вона також стала першою британською боксеркою з таким досягненням.

Упродовж поєдинку Прайс працювала з дистанції, завдавала точних лівих прямих ударів і серій, а також ефективно атакувала корпус суперниці. Котаскова постійно рухалася вперед і намагалася посилити тиск, однак не змогла нав’язати Прайс свій темп.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розсічення та останній раунд

У п’ятому раунді Котаскова зазнала розсічення біля лівого ока після випадкового зіткнення головами, але продовжила бій. Прайс зберігала контроль, комбінувала удари в голову й тулуб та уникала атак високої суперниці рухом по рингу. В останньому, десятому раунді Котаскова намагалася додати тиску, проте Прайс відповідала точними ударами.

Після бою Прайс сказала, що прагне проводити великі поєдинки та будувати свою спадщину в боксі. Вона також зазначила, що, ставши абсолютною чемпіонкою напівсередньої ваги, може перейти до вищої вагової категорії.

Читай нас у