Валлійська боксерка Прайс стала абсолютною чемпіонкою світу — Sky Sports News
Валлійська боксерка Лорен Прайс перемогла чешку Міхаелу Котаскову одностайним рішенням суддів на арені Utilita Arena та стала абсолютною чемпіонкою світу в напівсередній вазі. Усі троє суддів віддали Прайс перемогу з однаковим рахунком 100:90, повідомляє Sky Sports News.
Чотири чемпіонські пояси
Прайс здобула вакантний титул WBO у вазі до 147 фунтів і додала його до поясів IBF, WBC та WBA. Олімпійська чемпіонка 2021 року стала першим боксером з Уельсу, який здобув статус абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох основних титулів. Вона також стала першою британською боксеркою з таким досягненням.
Упродовж поєдинку Прайс працювала з дистанції, завдавала точних лівих прямих ударів і серій, а також ефективно атакувала корпус суперниці. Котаскова постійно рухалася вперед і намагалася посилити тиск, однак не змогла нав’язати Прайс свій темп.
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Розсічення та останній раунд
У п’ятому раунді Котаскова зазнала розсічення біля лівого ока після випадкового зіткнення головами, але продовжила бій. Прайс зберігала контроль, комбінувала удари в голову й тулуб та уникала атак високої суперниці рухом по рингу. В останньому, десятому раунді Котаскова намагалася додати тиску, проте Прайс відповідала точними ударами.
Після бою Прайс сказала, що прагне проводити великі поєдинки та будувати свою спадщину в боксі. Вона також зазначила, що, ставши абсолютною чемпіонкою напівсередньої ваги, може перейти до вищої вагової категорії.