У Вулвергемптоні валлійський дартсист Гервін Прайс переміг поляка Себастьяна Бялєцького з рахунком 5:2 на Grand Slam of Darts і вийшов до стадії плейоф. Один із легів йому зарахували після помилки рефері в підрахунку очок. За даними BBC Sport, організатори PDC повідомили, що результат легу залишився чинним, оскільки помилку не виправили до початку наступного.

Помилка в підрахунку

У четвертому легу за рахунку 2:1 Прайсу потрібно було набрати 135 очок. Його перший дротик влучив у потрійний сектор 19 і залишив 78 очок. Після запитання гравця рефері Чарлі Корсторфайн помилково повідомив, що залишок становить 88.

Прайс після цього влучив у потрійний сектор 16, а потім — у подвійний сектор 20. Два останні кидки дали 88 очок, але разом із першим влучанням він набрав 145 очок за лег, що мало означати перебір. Попри це, лег завершився на користь валлійця.

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Правила Darts Regulation Authority передбачають, що арифметичну помилку можна виправити до наступного кидка гравця з неправильним рахунком. Якщо вона призвела до перемоги в легу, результат залишається чинним, коли неточність не виправили до старту наступного легу.

Вихід Літтлера до плейоф

До стадії плейоф також пробився 19-річний Люк Літтлер, хоча поступився нідерландцю Нільсу Зонневелду з рахунком 4:5. Для виходу з групи Літтлеру було достатньо виграти три леги.

За рахунку 3:4 Літтлер трьома дротиками поспіль влучив у центральний сектор мішені та оформив завершення на 150 очок, зрівнявши рахунок. Вирішальний лег він програв, однак трьох виграних легів у матчі вистачило для продовження виступів на турнірі.

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