Майкл ван Гервен переміг Тома Сайкса з рахунком 16:11 у чвертьфіналі Грендслему з дартсу у Вулвергемптоні та вийшов до півфіналу турніру. У матчі обидва гравці виконали по дев’ятидартеру — ідеальному легу з дев’яти дротиків, повідомляє Sky Sports.

Два ідеальні леги

Нідерландський дартсмен ван Гервен оформив дев’ятидартер уже в першому лезі матчу. Після двох максимальних підходів по 180 очок він завершив лег влучаннями в потрійні сектори 20 і 19 та подвоєння 12. Це був його перший дев’ятидартер у трансляціях Sky Sports із 2012 року.

У шостому лезі Сайкс також закрив лег дев’ятьма дротиками. На той момент середній показник ван Гервена становив 124 очки за три дротики, а Сайкса — 112.

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Перелом у матчі

Сайкс вів 8:6, однак ван Гервен перехопив ініціативу та вийшов уперед 12:9, вигравши п’ять із наступних шести легів. Згодом він збільшив перевагу до 14:9, а матч завершив брейком суперника та влучанням у бул.

Сайкс, який дебютував на турнірі, завершив матч із середнім показником 101,50 та 12 разів набрав по 180 очок. Ван Гервен, який вигравав Грендслем у 2015, 2016 та 2017 роках, продовжує боротьбу за четвертий титул.

Після матчу ван Гервен сказав Sky Sports, що переживав складний період і не показував звичного для себе рівня. Він назвав свою гру фантастичною та відзначив виступ Сайкса.

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