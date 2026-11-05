Ван Голлен не планує кидати виклик Шумеру за посаду лідера більшості — The Hill

У США сенатор-демократ від Меріленду Кріс Ван Голлен не планує кидати виклик сенатору від Нью-Йорка Чаку Шумеру в боротьбі за посаду лідера більшості в Сенаті. Про це повідомляє The Hill з посиланням на джерело, близьке до Ван Голлена.

Позиція Ван Голлена

За словами джерела, перед обранням лідера Ван Голлен вважає, що демократичній фракції необхідно провести відверту й відкриту розмову про просування порядку денного, який відображатиме волю американців. Також він, за даними джерела, наголошував, що нові демократичні більшості мають використати свої можливості для просування активної економічної програми.

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Підтримка та плани Шумера

Того ж дня обраний сенатор від Мічигану Абдул Ель-Сайєд заявив CNN, що голосував би за Ван Голлена, а не за Шумера. The Hill зазначає, що інші новообрані сенатори-демократи також висловлювали подібні заклики, однак Ель-Сайєд першим назвав конкретну альтернативу Шумеру.

Шумер у четвер заявив, що знову балотуватиметься на посаду керівника демократів і має намір перемогти. Ван Голлен у червні сказав The Washington Sun, що активно розглядає можливість участі у президентських виборах 2028 року.

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