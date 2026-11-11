Ван І заявив Рубіо про готовність Китаю до прогресу у відносинах зі США — Anadolu Agency

Міністр закордонних справ Китаю Ван І телефоном поговорив із державним секретарем США Марко Рубіо напередодні міжнародних самітів. Під час розмови він заявив про готовність Пекіна до відчутного прогресу у двосторонніх відносинах.

Позиція Пекіна

Як повідомляє Anadolu Agency, за словами речниці МЗС Китаю Мао Нін, Ван І сказав, що Китай готовий посилювати комунікацію та співпрацю зі США, а також належно врегульовувати розбіжності й чутливі питання.

За заявою китайського МЗС, Пекін і Вашингтон підтримують одне одного в успішному проведенні саміту APEC та зустрічі лідерів G20. Ван І також заявив, що країни мають працювати над відчутним прогресом у формуванні конструктивних китайсько-американських відносин стратегічної стабільності. Він назвав політику Китаю щодо США стабільною та послідовною.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зустріч лідерів APEC

Голова КНР Сі Цзіньпін прийматиме лідерів економік Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 18–19 листопада в Китаї. У зустрічі мають взяти участь представники 21 економіки-члена APEC, зокрема президент США Дональд Трамп.

Китайська сторона назвала телефонну розмову позитивною та конструктивною. Станом на 10:50 за вашингтонським часом Державний департамент США не оприлюднив повідомлення про цю розмову.

Читай нас у