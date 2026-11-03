Ван Ї закликав Філіппіни стримати риторику політиків щодо Китаю — South China Morning Post

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час телефонної розмови з міністеркою закордонних справ Філіппін Тересою Лазаро закликав Манілу стримати риторику політиків, які критикують Пекін. Він назвав дії окремих філіппінських політиків «кричущими, нераціональними й неприйнятними», повідомляє South China Morning Post.

За даними китайського державного агентства Xinhua, Ван Ї заявив, що деякі політики на Філіппінах неодноразово атакували й «паплюжили» Китай через політичні упередження та власні інтереси, перетнувши «червоні лінії» Пекіна. Він також звинуватив їх у політизації звичайних економічних, торговельних і гуманітарних контактів, а також у порушенні законних прав та інтересів китайських громадян і установ на Філіппінах.

Вимога до Маніли

Китайський міністр зажадав, щоб уряд Філіппін закликав відповідних осіб до стриманості та забезпечив «раціональний і послідовний голос» у політиці щодо Китаю. Ван Ї також заявив, що китайсько-філіппінські відносини зазнають «зловмисного втручання».

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Після розмови Лазаро написала в соцмережі X, що сторони провели «відверте й конструктивне обговорення». За її словами, вони наголосили на потребі продовжувати дипломатичний діалог і належно врегульовувати розбіжності на основі взаємної поваги.

Напружені відносини

У китайському повідомленні за підсумками дзвінка зазначено, що Пекін і Маніла досягли базового консенсусу щодо поліпшення та розвитку двосторонніх відносин. Сторони домовилися підтримувати дипломатичний діалог, працювати над усуненням внутрішніх і зовнішніх перешкод у відносинах та відповідально управляти розбіжностями.

Розмова відбулася на тлі публічних суперечок між філіппінськими посадовцями та китайськими дипломатами щодо Південнокитайського моря й регіональної безпеки. Під час дзвінка Ван Ї також закликав Філіппіни на практиці дотримуватися політики одного Китаю та виявляти обережність у морських питаннях. У матеріалі зазначається, що Пекін занепокоєний посиленням військової співпраці Філіппін зі США та Японією.

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