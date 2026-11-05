Ван Ї закликав країни Ланьцан-Меконгу протидіяти зовнішньому втручанню — Anadolu Agency

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на 11-й зустрічі міністрів закордонних справ у форматі співробітництва Ланьцан-Меконг у Пекіні, Китай, закликав учасників протидіяти зовнішньому втручанню та підбурюванню до блокового протистояння. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Співпраця Ланьцан-Меконг

Ван Ї закликав країни-учасниці розвивати співпрацю, яку вони вели протягом минулого десятиліття, та відкрити нове «золоте десятиліття». За його словами, механізм Ланьцан-Меконг має залишатися на передових позиціях регіональної співпраці та бути орієнтиром солідарності країн Глобального Півдня.

До формату входять Китай, М'янма, Лаос, Таїланд, Камбоджа та В'єтнам. Механізм створили у 2016 році; він отримав назву від річки Ланьцан у Китаї, яку в інших країнах називають Меконгом.

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Торгівля, технології та безпека

Китайський міністр також запропонував посилити координацію з питань регіонального розвитку й безпеки, узгоджувати стратегії розвитку та сприяти лібералізації і спрощенню торгівлі та інвестицій. Він наголосив на розширенні взаємодії у цифровій економіці, сфері штучного інтелекту, розумному виробництві й розумному сільському господарстві.

Ван Ї закликав більше країн Меконгу приєднатися до Всесвітньої організації співпраці у сфері штучного інтелекту (WAICO), яку Китай запустив цього року зі штаб-квартирою в Шанхаї. Він також запропонував розвивати механізм транскордонного раннього попередження про стихійні лиха, зміцнювати спроможності із запобігання їм, пом'якшення наслідків і ліквідації, а також активізувати боротьбу з транскордонною злочинністю.

У зустрічі взяли участь міністри закордонних справ Камбоджі Прак Сокхонн, Лаосу Тхонгсаван Фомвіхане, В'єтнаму Ле Хоай Чунг, міністр планування М'янми Аунг Чжо Хоу та глава МЗС Таїланду Сіхасак Пуангкеткеов.

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