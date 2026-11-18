Дослідники виявили у сучасних людей генетичний варіант, успадкований від неандертальців, який пов’язаний із дещо меншим об’ємом потиличної частки мозку та нижчою ймовірністю шизофренії. Про результати роботи еволюційних генетиків Гуго Зеберга та Сванте Паабо, опублікованої в журналі PNAS, повідомляє Live Science.

Варіант, пов’язаний із розвитком мозку

Науковці проаналізували геноми сучасних людей у пошуках варіантів, які можуть впливати на розмір потиличної частки та, імовірно, були успадковані від неандертальців. Один із таких варіантів пов’язаний із геном DAAM1, який попереднє дослідження 2019 року пов’язувало з розвитком мозку.

Цей варіант виявили лише у сучасних людей поза межами Африки, а також у п’яти геномах неандертальців. Потилична частка розташована в задній частині черепа і містить зорову кору, що бере участь в обробці сигналів від очей. У неандертальців ця ділянка була відносно більшою, ніж у сучасних людей.

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Зв’язок зі шизофренією

За даними дослідження, кожна копія неандертальського варіанта була пов’язана зі зменшенням об’єму потиличної частки приблизно на 0,85 кубічного сантиметра. Водночас дослідники не виявили очевидного зв’язку цього варіанта з інтелектуальними здібностями сучасних людей.

Наявність двох копій варіанта DAAM1 асоціювалася з майже 10-відсотковим зниженням імовірності шизофренії. Автори зазначили, що можна лише припускати зв’язок цього ефекту зі зоровою корою: доказів такої залежності наразі немає. Незалежний від дослідження еволюційний генетик Тоні Капра зауважив, що один варіант не відображає всі генетичні відмінності неандертальців, які могли впливати на будову їхнього мозку.

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