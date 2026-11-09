Варіант ZF2-4-P9 зменшив відкладення амілоїду у мишей — News-Medical

Дослідницька група під керівництвом KAIST встановила, що варіант фрагмента білка цинкового пальця ZF2-4-P9 може пригнічувати утворення токсичних агрегатів амілоїду-бета — пептиду, пов’язаного з хворобою Альцгеймера. У трансгенних мишей із моделлю цього захворювання введення ZF2-4-P9 зменшило відкладення амілоїду-бета в корі головного мозку та гіпокампі приблизно на 53% у кожній із цих ділянок порівняно з контрольною групою, повідомляє News-Medical.

Як діє білковий фрагмент

Науковці досліджували сегмент білка цинкового пальця ZF2-4, який відомий насамперед роллю в регуляції генів. За допомогою комп’ютерного моделювання та експериментів вони встановили, що цей сегмент безпосередньо зв’язується з ділянками амілоїду-бета, залученими до його агрегації.

Таке зв’язування перешкоджало формуванню довгих переплетених фібрил амілоїду-бета, токсичних для клітин, і сприяло утворенню менш токсичних агрегатів. Коли ZF2-4 застосували до вже сформованих фібрил, вони розпадалися на короткі й тонкі фрагменти, а їхня токсичність для клітин знижувалася.

Для доставки білка до мозку через гематоенцефалічний бар’єр дослідники приєднали до ZF2-4 короткий пептид. Створений варіант, здатний проникати до мозку, назвали ZF2-4-P9.

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Результати у мишей

У тварин, які отримували ZF2-4-P9, також зменшилася надмірна активація мікроглії — імунних клітин мозку. У корі головного мозку цей показник був приблизно на 29% нижчим, а в гіпокампі — приблизно на 50% нижчим, ніж у контрольній групі.

Поведінкові тести засвідчили поліпшення розпізнавальної пам’яті: миші краще відрізняли знайомий предмет від нового. Водночас в інших тестах на пам’ять і навчання статистично значущого поліпшення не зафіксували. Дослідження проводили на тваринах, тому для оцінки ефективності та довгострокової безпеки підходу для людей потрібні подальші роботи.

Результати дослідження опублікували онлайн 30 вересня 2026 року в журналі Advanced Science.

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