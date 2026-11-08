Варта перемогла Ресовію 3:0 і очолила польську волейбольну лігу — Interia Sport
Алурон CMC Варта Заверце перемогла Ассеко Ресовію Жешув з рахунком 3:0 у матчі п’ятого туру польської TAURON Liga. Поєдинок у Жешуві в Польщі вивів команду Міхала Віниярського на перше місце турнірної таблиці, повідомляє Interia Sport.
Перевага гостей у трьох сетах
Гості виграли першу партію з рахунком 25:19. Варта на початку повела 6:2, а останнє очко в сеті атакою з лівого краю майданчика здобув Аарон Расселл. У складі переможців результативно грав Томаш Форналь, а команда із Заверця в ключові моменти зупиняла атаки Кароля Бутрина блоком.
Найнапруженішим став другий сет. Ресовія вела 12:10, однак Варта відповіла двома ейсами Каміля Рихліцького. За рахунку 22:22 команди продовжили гру на перевагах, а перемогу гостям із рахунком 28:26 приніс ейс Матеуша Бєнька.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Подача Форналя допомогла в третій партії
На старті третього сету боротьба також була рівною. Подача Форналя та блок проти атаки Артура Шалпука допомогли гостям збільшити перевагу. Варта виграла партію 25:18 і завершила матч без втрати сетів.
Після перемоги команда із Заверця стала лідером TAURON Liga. Водночас вона провела на два матчі більше, ніж Богданка LUK Люблін, яка до цього очолювала таблицю.