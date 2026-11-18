Nvidia повідомила, що вартість її часток у приватних компаніях сягнула $65,5 млрд, тоді як у січні цей показник становив $22 млрд. Зростання забезпечили нові інвестиції та переоцінка вартості компаній, у які виробник чипів уже вклав кошти, повідомляє TechCrunch.

Інвестиції за дев’ять місяців

За останній квартал Nvidia інвестувала в акціонерний капітал $16 млрд, а за дев’ять місяців фінансового року — $58 млрд. Ці суми охоплюють придбання акцій як публічних, так і приватних компаній. Для порівняння, в листопаді 2025 року Nvidia звітувала про $5 млрд витрат на придбання акцій упродовж перших дев’яти місяців того фінансового року.

Наприкінці 2023 року компанія заявляла, що її корпоративні інвестиції мають сприяти розширенню екосистеми штучного інтелекту через підтримку стартапів, які вона вважає здатними змінити ринок. За даними PitchBook, протягом майже трьох років Nvidia інвестувала майже у 350 стартапів. Серед них — Anthropic, OpenAI, Thinking Machines, Reflection, Lambda, Nscale та Crusoe.

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Гарантії для дата-центрів

Nvidia також фінансує розбудову дата-центрів. Компанія повідомила про $118 млрд гарантій, з яких $105 млрд становить забезпечення для проєкту OpenAI зі створення дата-центру в Огайо загальною вартістю $500 млрд.

Під час квартального дзвінка Кресс заявила, що Nvidia й надалі надаватиме фінансову підтримку сильним клієнтам. Водночас вона зазначила, що зі зрілістю ринку та появою додаткових джерел капіталу компанія ретельно оцінюватиме майбутні інвестиції, зобов’язання та гарантії. Інвестори, з якими спілкувався TechCrunch, очікують більш вибіркового підходу до нових вкладень і менших інвестицій у компанії з чинного портфеля.

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