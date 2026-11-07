В Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, вартість операцій із нерухомістю за перші дев’ять місяців 2026 року становила 171,26 млрд дирхамів, або $46,6 млрд. Це більш ніж на 76% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє The National із посиланням на Центр нерухомості Абу-Дабі, Adrec.

Продажі та іпотека

Загальна кількість операцій зросла майже на третину — до 38 483. Вартість продажів перевищила 120 млрд дирхамів, а кількість угод купівлі-продажу збільшилася майже на 50%, до 23 749.

Обсяг іпотечної активності становив близько 46 млрд дирхамів — більш ніж на 30% більше в річному вимірі. Кількість іпотечних операцій зросла на 13,2%. За дев’ять місяців Adrec також схвалив 54 нові проєкти, а кількість ліцензій, виданих фахівцям ринку нерухомості, збільшилася на третину.

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Райони та інвестиції

Найбільшу вартість операцій зафіксували на острові Аль-Рім — 29,86 млрд дирхамів. Далі йдуть острів Аль-Худайріят із 28,62 млрд дирхамів, острів Саадіят із 18,69 млрд дирхамів, острів Яс із 13,4 млрд дирхамів та місто Заїд із 5,36 млрд дирхамів.

Іноземні інвестиції в інвестиційних зонах Абу-Дабі зросли на 131% у річному вимірі — до 86,11 млрд дирхамів, що становить 81% загальної вартості інвестицій. Прямі іноземні інвестиції фізичних осіб-нерезидентів у нерухомість столиці досягли 17,22 млрд дирхамів, перевищивши показник за весь 2025 рік — 8,2 млрд дирхамів.

У липні Adrec повідомив, що орендну плату за житлову, комерційну та промислову нерухомість не підвищуватимуть до подальшого повідомлення. Виняток становлять райони, якими управляє фінансовий центр Абу-Дабі ADGM, зокрема острови Аль-Мар’ях і Аль-Рім.

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