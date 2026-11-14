Вашингтон Спіріт утретє поспіль вийшов до фіналу NWSL — The Guardian

«Вашингтон Спіріт» переміг «Юта Роялс» з рахунком 2:1 у півфіналі плейоф Національної жіночої футбольної ліги США (NWSL) та втретє поспіль вийшов до фіналу турніру. Вирішальний м’яч на 57-й хвилині забила танзанійська футболістка Клара Луванга, повідомляє The Guardian.

Вирішальний гол Луванги

Луванга скористалася невдалою передачею Нурії Рабано, яка пройшла повз центральну захисницю «Юти» Татум Мілаццо. Футболістка «Вашингтона» перекинула м’яч через голкіперку Менді Макглінн, яка вийшла їй назустріч. Це був другий гол Луванги в нинішньому плейоф і четвертий в усіх турнірах після вересневого переходу із саудівського «Аль-Насра».

«Юта Роялс» відкрив рахунок уже на другій хвилині: Клої Лакасс забила після подачі з кутового. Цей м’яч став найшвидшим в історії плейоф NWSL. За шість хвилин «Спіріт» зрівняв рахунок: Луванга віддала діагональну передачу на Трініті Родман, яка прострілила з лівого флангу, а Софія Канторе випередила захисницю та вразила ворота першим дотиком.

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П’ятий фінал для клубу

Для «Вашингтон Спіріт» це буде п’ятий фінал чемпіонату NWSL і третій поспіль. Команда, яка здобула титул у 2021 році, боротиметься за друге чемпіонство на домашньому Audi Field: право приймати фінал клуб отримав у червні.

Суперником «Вашингтона» стане переможець другого півфіналу між «Готемом» та «Канзас-Сіті Каррент». Якщо до фіналу вийде «Готем», команди повторять пару вирішального матчу 2025 року, коли «Готем» переміг «Спіріт» з рахунком 1:0 у Сан-Хосе.

Головний тренер «Вашингтона» Адріан Гонсалес відзначив, що команда мала небагато часу для роботи з Лувангою, однак вона швидко вчиться та розуміє потреби команди й вимоги ліги.

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