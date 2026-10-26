Ватикан підтвердив поїздку Папи Лева XIV до Південної Америки — ANSA English

Пресслужба Святого Престолу підтвердила, що Папа Лев XIV здійснить апостольську подорож до Уругваю, Аргентини та Перу з 6 до 17 листопада 2026 року. Як повідомляє ANSA English, візит відбудеться за раніше оприлюдненим маршрутом.

Маршрут поїздки

Понтифік відвідає Уругвай, Аргентину та Перу. У заяві Святого Престолу зазначили, що запланована апостольська подорож до Латинської Америки відбудеться відповідно до опублікованої раніше програми.

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Стан здоров’я Папи

Підтвердження поїздки оприлюднили після нещодавньої операції Папи через рак легень. За заявою Ватикану, лікар Луїджі Карбоне повідомив, що післяопераційне відновлення понтифіка триває, а останні медичні обстеження підтвердили його добрий стан здоров’я.

У Святому Престолі заявили, що поточна клінічна картина, результати діагностичних досліджень і лабораторних аналізів не виявили протипоказань, які могли б завадити запланованій апостольській подорожі.

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