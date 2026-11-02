Ватсон залишила роботу, щоб розвивати справу з плетіння у Вурабінді — ABC News Australia

В Австралії представниця спільноти Ваджа-Ваджа Вівіанн-Лі Ватсон проводить безкоштовні майстер-класи з традиційного плетіння у своєму рідному містечку Вурабінда в центральній частині штату Квінсленд. На заняттях учасниці також займаються бісероплетінням, виготовляють прикраси та малюють.

Як повідомляє ABC News, Ватсон почала вчитися плетінню шість із половиною років тому, коли працювала в місцевому жіночому притулку. Спершу вона погодилася зробити браслет, а протягом наступної доби сплела кошик. Раніше цього року жінка звільнилася зі стабільної роботи на повний день, аби зосередитися на власній справі.

Простір для спілкування

Заняття стали для місцевих жительок місцем, де можна не лише опанувати ремесло, а й поспілкуватися. Жителька Вурабінди Енні Ассе зазначила, що учасниці можуть просто прийти й поговорити, якщо не хочуть займатися творчістю. За її словами, на цих зустрічах ніхто нікого не засуджує.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вероніка Джонсон, яка переїхала до Вурабінди з острова Палм цього року, розповіла, що майстер-класи допомогли їй знайти нових знайомих і стати відкритішою у спілкуванні. Інша мешканка містечка, Патрісія Ранкін, вважає, що передавання ремесел і традицій допомагає людям пам’ятати про своє походження та відчувати власну значущість.

Передавання традиції дітям

Практики плетіння корінних народів Австралії мають історію в десятки тисяч років. Предки корінних народів виготовляли з очерету, кори та рослин кошики, торбини, сітки й пастки для риби. Для Ватсон плетіння стало способом відновити зв’язок не лише зі спадщиною Ваджа-Ваджа, а й із культурою Маю-Япі в районі затоки, а також із її торресовострівним корінням.

Ватсон навчає ремеслу людей різного віку, зокрема двох дочок віком сім і десять років. Її старша донька нещодавно отримала замовлення від працівниці місцевої медичної служби на плетені сережки.

Читай нас у