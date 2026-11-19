Джермейн Ваттімена переміг чинного чемпіона Люка Літтлера з рахунком 10:8 у матчі 1/8 фіналу Grand Slam of Darts у Вулвергемптоні. Як повідомляє Sky Sports, ця поразка завершила захист титулу Літтлером.

Показник Ваттімени

Ваттімена показав середній результат 101,7. За даними видання, він перевершив першого номера світового рейтингу за кількістю набраних очок і переграв його в усіх компонентах гри.

Літтлер не приєднається до Філа Тейлора та Майкла ван Гервена у переліку гравців, які тричі поспіль вигравали Grand Slam of Darts.

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Наступні матчі

У четвер у другому раунді заплановані чотири матчі. Люк Гамфріс зіграє з Томом Сайксом, Джеймс Вейд — з Майклом ван Гервеном, Гіан ван Вен — з Мартіном Шиндлером, а Габріель Клеменс — з переможцем групи P.

Змагання у Вулвергемптоні триватимуть до 22 листопада.

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