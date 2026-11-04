Вавіра Нджіру стала лауреаткою Німецької африканської премії — Deutsche Welle

Кенійська соціальна підприємиця Вавіра Нджіру стала лауреаткою Німецької африканської премії 2026 року. Її відзначили за роботу організації Food4Education, яка щодня забезпечує харчуванням близько 600 тисяч дітей у Кенії, повідомляє Deutsche Welle.

Нджіру започаткувала Food4Education після невеликого збору коштів на харчування для 25 школярів. У 21 рік вона планувала годувати по 100 дітей щодня. Нині в організації працюють близько 6 тисяч людей, понад 70% із яких — жінки.

Система обліку харчування

Food4Education працює у 19 тисячах шкіл по всій країні та щодня надає понад 600 тисяч прийомів їжі. Модель фінансують завдяки пожертвам, державній підтримці та невеликим внескам батьків. В окремих випадках такий внесок становить 5 кенійських шилінгів — близько 3 центів США.

Для оплати й обліку організація використовує систему Tap-to-Eat. Діти мають браслети, за допомогою яких фіксують отримання їжі. Система дає змогу відстежувати платежі батьків, кількість фактично виданих порцій, а також з’ясовувати причини, якщо дитина не забирає їжу.

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Постачання від фермерів

Близько 80% продуктів, які розподіляє Food4Education, надходить від дрібних фермерів. Це забезпечує виробникам стабільний ринок збуту, а для шкільного харчування дає змогу використовувати свіжі місцеві продукти.

За даними, наведеними DW, учні шкіл, які беруть участь у програмі, рідше пропускають заняття та демонструють кращі результати у навчанні. Нджіру планує збільшити щоденне охоплення програми до 1 мільйона дітей.

Німецьку африканську премію з 1993 року присуджує Німецький африканський фонд. Нею відзначають представників африканських країн, чиї ідеї та робота пропонують рішення глобальних проблем. Премію Нджіру має вручити міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован.

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