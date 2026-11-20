Дослідники Університету Арканзасу продемонстрували спосіб 3D-друку невеликих з’єднуваних блоків з імітатора місячного реголіту без додавання зв’язувальних речовин. Блоки, подібні за принципом з’єднання до деталей LEGO, у перспективі можуть допомогти виготовляти будівельні матеріали безпосередньо на Місяці, повідомляє ScienceDaily.

Друк без зв’язувальних речовин

Для експерименту команда застосувала технологію лазерного пошарового спікання порошку. На платформу наносять тонкий шар порошку, який нагріває концентроване джерело світла, з’єднуючи частинки шляхом спікання. Потім додають наступний шар і повторюють процес, поступово формуючи тривимірний об’єкт.

Оскільки зразки справжнього місячного матеріалу важкодоступні, науковці використали комерційний імітатор Lunar Highlands Regolith Simulant, або LHS-1. Його розробили так, щоб він був подібним до зразків, доставлених місіями NASA Apollo у 1960-х і на початку 1970-х років.

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Попередні спроби друкувати конструкції з реголіту передбачали використання додаткових речовин, які утримують частинки разом. У новому підході частинки імітатора реголіту з’єднувалися між собою без такого компонента. Дослідники виготовили блоки завширшки кілька сантиметрів, зокрема у формі хреста та літери H.

Міцність блоків ще треба підвищити

Експериментальні вироби можуть підтримувати власну вагу, однак поки не придатні для конструкцій, що мають витримувати додаткове навантаження. У порівнянні з об’єктами, виготовленими зі зв’язувальними речовинами, блоки з одного імітатора реголіту мають більше внутрішніх пор і нижчу міцність.

Перед застосуванням технології на Місяці дослідникам також потрібно з’ясувати, як процес друку працюватиме у вакуумі та за умов низької гравітації. Старший автор дослідження, асистент-професор механічної інженерії Ван Шоу, вважає, що після доопрацювання цей метод може стати способом виробництва будівельних елементів і більших конструкцій для постійних місячних поселень. Результати роботи опублікували в журналі NPJ Advanced Manufacturing.

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