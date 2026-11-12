Вчені виявили зміни синапсів у мишей через збагачене середовище — News-Medical

Команда під керівництвом Університету Единбурга виявила, що досвід і зміни середовища можуть перебудовувати зв’язки між нервовими клітинами в багатьох ділянках мозку мишей. Як повідомляє News-Medical, науковці застосували синаптомне картування, яке поєднує мікроскопію високої роздільної здатності та автоматизований аналіз зображень. Метод дав змогу дослідити мільярди окремих синапсів у всьому мозку тварин.

Різна реакція типів синапсів

Мишей утримували у збагаченому середовищі з біговими колесами, лабіринтами, що змінювалися, та ширшими можливостями для соціальної взаємодії. Такий досвід вивчали як у період розвитку тварин, так і в дорослому віці.

Дослідники зафіксували зміни у різних популяціях синапсів у багатьох регіонах мозку. Кількість одних типів синапсів під впливом середовища збільшувалася або зменшувалася, тоді як інші не змінювалися. Водночас загальна щільність синапсів у мозку не зросла. Автори роботи вважають, що для таких змін важливішими можуть бути тип і властивості синаптичних зв’язків, а не їхня загальна кількість.

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Зміни після обмеження зору

Окремо вчені на тиждень закривали мишам одне око, щоб простежити, як зміна сенсорного досвіду позначається на мозку. Зміни синапсів виявили не лише в ділянках, пов’язаних із зором, а й у зонах, залучених до обробки інших відчуттів і пам’яті.

Перша авторка дослідження Ханан Вудс з Інституту нейронаук і серцево-судинних досліджень Університету Единбурга зазначила, що сенсорний досвід і вплив середовища змінюють молекулярний ландшафт синапсів у всьому мозку. Роботу опублікували в журналі Nature Communications. До дослідницької групи також увійшли науковці Кардіффського університету та Університету Стратклайда; дослідження підтримали Wellcome, Європейська дослідницька рада і Simons Foundation.

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