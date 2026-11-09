Вчені встановили орбіту боліда над Кейп-Кодом під впливом Юпітера — Space.com

Науковці реконструювали траєкторію боліда, який 30 травня 2026 року розпався над затокою Кейп-Код у штаті Массачусетс, США. Дослідники встановили, що тіло завширшки близько метра рухалося витягнутою кометоподібною орбітою, яка сягала майже орбіти Юпітера. Близьке проходження біля газового гіганта могло змінити його траєкторію та спрямувати на шлях перетину із Землею.

Про результати дослідження повідомляє Space.com. За даними видання, небесне тіло увійшло в атмосферу о 13:06 за місцевим часом, або о 18:06 UTC. Його спостерігали мешканці прибережних районів Массачусетсу, які також повідомляли про звуковий удар.

Дані радарів і камер

Траєкторію об'єкта відновила група науковців із Європи та США на чолі з космічним фізиком Юхою Вієріненом з Арктичного університету Норвегії. Вони поєднали дані метеорного радара SIMONe, метеорологічних радарів, інфразвукових станцій, відеореєстраторів і камер спостереження.

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Головне радарне відлуння фіксували від висоти близько 90 до 71 кілометра. Слідове відлуння спостерігали до висоти приблизно 32 кілометрів, де тіло фрагментувалося з енергією, еквівалентною 500 тоннам тротилу. Загальну енергію боліда оцінили приблизно у 1,1 кілотонни тротилу. Уламки впали в затоку Кейп-Код.

Не пов'язаний із метеорним потоком

На підставі глибини проникнення в атмосферу дослідники припустили, що об'єкт був доволі міцним і міг бути багатим на залізо. Вієрінен зазначив, що вчені не можуть точно встановити всю історію небесного тіла, однак не виявили його зв'язку з жодним відомим метеорним потоком.

Орбіта боліда була схожа на орбіти комет родини Юпітера, але сам об'єкт кометою не був. За даними дослідників, гравітація Юпітера може виводити невеликі астероїди з головного поясу між Марсом і Юпітером на подібні витягнуті орбіти. Спостереження таких метрових тіл важливі, оскільки їх складно виявити в космосі до входження в атмосферу, а падіння трапляються нечасто.

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