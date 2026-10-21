Вчителька UNRWA заявила про погрози після критики уроків у Газі — Jerusalem Post

Палестинська вчителька, яка 15 років працювала у школах UNRWA в секторі Гази, заявила, що після критики навчальних матеріалів їй погрожували. Як повідомляє Jerusalem Post, посилаючись на інтерв’ю New York Post, 40-річна педагогиня стверджує, що працівники шкіл заохочували учнів ненавидіти євреїв і прославляли збройну боротьбу ХАМАС проти Ізраїлю.

Суперечка через зміст уроків

За словами вчительки географії, вона почала працювати в UNRWA, оскільки вважала, що школа під егідою ООН зможе захистити дітей від культури насильства ХАМАС. Однак, за її твердженням, реальність виявилася іншою.

Вона розповіла про урок історії у шостому класі, під час якого інша вчителька нібито покладала на євреїв провину за страждання палестинців та пояснювала створення ХАМАС як виправлення історичної несправедливості. В іншому випадку, як стверджує педагогиня, вчителька закликала учениць продовжувати боротьбу ХАМАС проти євреїв, а згодом говорила колегам про погляди, які прищеплює дітям.

Заява про погрози

Після суперечки з колегою через зміст занять для учениць до вчительки, за її словами, через кілька днів підійшла старша посадовиця школи, тримаючи ножиці, та погрожувала їй. Педагогиня стверджує, що після цього припинила висловлювати заперечення.

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Вона також заявила, що не зверталася до адміністрації, бо не знала, хто з посадовців може мати зв’язки з ХАМАС, і побоювалася за безпеку своєї родини. Описані нею випадки, за її словами, сталися у школі UNRWA в місті Газа, яку закрили через війну та перетворили на прихисток для переміщених палестинців.

Контекст претензій до UNRWA

Ім’я вчительки не оприлюднили з міркувань безпеки. Вона заявила, що радикалізація в системі освіти може спричинити нове насильство, а ризик посилився через війну та страждання дітей у секторі Гази.

Jerusalem Post зазначає, що UNRWA раніше зазнавало звинувачень у поширенні антисемітського контенту та прославлянні тероризму в освітній системі. Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року розслідування ООН виявило дані про можливу причетність дев’яти співробітників UNRWA до атаки, після чого агентство повідомило про їхнє звільнення. UNRWA не відповіло на запит щодо свідчень вчительки.

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