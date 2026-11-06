ВДЕ заощадили Індії понад $100 млрд на імпорті палива — OilPrice

Відновлювана електроенергія заощадила Індії понад 100 млрд доларів на імпорті вугілля та природного газу протягом 2011–2025 років. Така оцінка міститься у звіті Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє OilPrice.

Менше імпорту вугілля

За розрахунками МЕА, без сонячних, вітрових і біоенергетичних потужностей, введених в експлуатацію з 2010 року, Індія у 2025 році імпортувала б приблизно на 110 млн тонн більше вугілля. Агентство очікує, що сукупна економія на імпорті палива до 2030 року більш ніж подвоїться.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що розширення відновлюваної енергетики дає Індії значні переваги для енергетичної безпеки в умовах невизначеності на світових ринках. За його словами, послідовна політика може знижувати вартість відновлюваних джерел та залучати інвестиції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ціль до 2030 року

За даними МЕА, за останнє десятиліття Індія учетверо наростила встановлені потужності чистої енергетики. Країна також рухається до подвоєння частки відновлюваних джерел в енергетичному балансі до 35% до 2030 року.

Водночас агентство зазначає, що для збереження темпів розвитку необхідно прискорити інвестиції в електромережі, системи накопичення енергії та гнучкість енергосистеми. Серед інших умов МЕА називає зміцнення фінансового стану енергетичних компаній і скорочення затримок у реалізації проєктів.

Читай нас у