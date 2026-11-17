Ведучий Джон Стюарт у понеділковому випуску The Daily Show іронічно відреагував на призначення Роберта Паттінсона наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда. Як повідомляє Variety, на початку монологу комік нагадав, що Паттінсон уже зіграв Бетмена, та пожартував, що акторові досить однієї такої ролі.

Жарт про нового агента 007

Стюарт звернувся до теми нового Бонда на початку випуску. Він із подивом та гумором прокоментував вибір Паттінсона на роль агента 007, зіставивши її з попереднім втіленням актора в образі Бетмена.

Репліка про Паттінсона була лише одним з епізодів монологу. Ведучий також згадав загальнонаціональний збій Outlook і чотиригодинне федеральне призупинення авіарейсів у США.

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Теми про Nvidia та технологічні компанії

Далі Стюарт перейшов до ситуації навколо колишнього генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга та повідомлень про його можливе повернення до компанії. Він також показав фрагмент із заявою президента США Дональда Трампа, який сказав, що не заперечував би проти поновлення Хуанга в Nvidia.

На думку Стюарта, ця історія демонструє значний вплив технологічних компаній і дискусії щодо регулювання галузі. У своєму сатиричному коментарі ведучий також згадав аргумент про конкуренцію з Китаєм.

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