Ведучий Кларксон заявив, що Cybercab їхав на червоне у Техасі — Motor1

Ведучий Джеремі Кларксон заявив, що під час поїздки в роботаксі Tesla Cybercab у Техасі автомобіль проїжджав на червоне світло, різко гальмував перед неіснуючими перешкодами та не зупинився одразу після прибуття до пункту призначення. Про це він розповів у колонці для The Sunday Times, повідомляє Motor1.

Дві невдалі поїздки

За словами Кларксона, він замовив у Техасі дві поїздки роботаксі Tesla. Перше авто зупинилося за рогом від місця посадки й не рушило. Вбудований помічник, як стверджує ведучий, при цьому повідомляв, що машина вже рухається. Представник Tesla порадив скасувати замовлення та викликати інший автомобіль.

Друга поїздка спочатку відбувалася нормально, однак згодом Cybercab, за твердженням Кларксона, проїхав на червоне світло та почав різко гальмувати через перешкоди, яких, за його словами, на дорозі не було. Ведучий зазначив, що не мав можливості втрутитися в керування, оскільки в салоні не було ані керма, ані педалей.

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Автомобіль не зупинився в пункті призначення

Кларксон також розповів, що роботаксі продовжило рух після прибуття. Система повідомила пасажирові, що шукає безпечне місце для зупинки, хоча, на його думку, дорогою траплялися придатні для цього місця. Він також описав епізод, коли автомобіль, за його словами, мав труднощі з реакцією на автономний візок для покупок, який перетинав шлях.

Motor1 зазначає, що парк роботаксі Tesla в Остіні вже привертав увагу після зіткнення з болардом, а регулятори відкрили федеральну перевірку безпеки через поведінку автомобілів. Сервіс Tesla використовує Model Y та Cybercab; компанія також обговорювала можливість майбутнього продажу двомісного Cybercab приватним клієнтам, але конкретних строків не називала.

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