Ведучий Тім Модізе став почесним доктором університету в ПАР — TimesLIVE

Північно-Західний університет у Мафікенгу, ПАР, присвоїв ветерану телерадіомовлення Тіму Модізе почесний докторський ступінь із комунікаційних наук. Для Модізе ця відзнака має особливе значення, оскільки саме в Мафікенгу багато років тому розпочалася його кар’єра ведучого в ефірі.

Як повідомляє TimesLIVE, Модізе назвав нагороду глибоко значущою та сказав, що сприймає її як символічне повернення до витоків після десятиліть роботи в різних медіаорганізаціях, переважно в Йоганнесбурзі.

Робота в період демократичних змін

Модізе згадав свою роботу в період переходу ПАР до демократії на початку 1990-х років. За його словами, як ведучий він допомагав створювати простір для загальнонаціональних розмов у час політичної невизначеності, коли політичні лідери могли безпосередньо звертатися до громадян.

Він також розповів про інтерв’ю з ключовими діячами переговорів у Всесвітньому торговому центрі та участь у просвітницькій роботі щодо виборів і розбудові демократичних інституцій.

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Медіа та цифрові платформи

За словами Модізе, після 1994 року незалежне та громадське радіо відкрило доступ до ефіру для значно більшої кількості голосів, тоді як раніше мовлення було обмеженим і контролювалося державою. Водночас цифрова трансформація створила нові можливості для комунікації, але й нові проблеми, зокрема дезінформацію.

Ведучий наголосив на необхідності перевіряти інформацію за надійними джерелами та стежити за розвитком платформ, зокрема подкастів і X. У цій соцмережі він має понад 280 тисяч підписників.

Робота з громадами

Окрім медіа, Модізе планує продовжувати роботу через Tim Modise Foundation. Одним із пріоритетів фонду є підтримка початкової школи Tim Modise Primary School у Ґа-Ранкуві, де він навчався в дитинстві та яку згодом назвали на його честь.

У грудні фонд також планує спільно з Mark Fish Foundation провести спортивний турнір. Модізе зазначив, що метою є співпраця з іншими фондами й організаціями для підтримки громад, починаючи з Ґа-Ранкуви та поширюючи цю роботу на інші громади.

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