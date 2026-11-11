Вейнрайт може пропустити матч Уельсу проти Нової Зеландії — BBC Sport

Восьмий номер збірної Уельсу Аарон Вейнрайт може пропустити матч Nations Championship проти Нової Зеландії, який у суботу відбудеться в Кардіффі, Уельс. 29-річний регбіст зазнав травми ноги, ходить у захисному чоботі та не тренувався у вівторок, повідомляє BBC Sport.

Важлива втрата для Уельсу

Вейнрайт вийшов у стартовому складі в переможному для Уельсу матчі з Японією, що завершився з рахунком 28:21. У цій грі він провів 71-й матч за національну команду та був найдосвідченішим форвардом у складі. Регбіст «Лестера» також є найефективнішим форвардом валлійської збірної в просуванні м'яча.

Головний тренер Стів Тенді оголосить склад на гру в четвер. Помічник тренера Ден Лідіейт зазначив, що Вейнрайта ще не виключили з числа претендентів на участь у матчі. За його словами, травма є незначною, а захисний чобіт спортсмен носить із перестороги. Медичний штаб працює над тим, щоб підготувати гравця до поєдинку.

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Можлива заміна

Основним кандидатом на заміну Вейнрайту називають Тейна Башема з «Кардіффа». Він отримав виклик до збірної після успішних виступів на позиції восьмого номера у валлійському клубному регбі цього сезону. Іншим варіантом є форвард «Скарлетс» Тейн Пламтрі. Башем не грав за Уельс із Кубка шести націй 2024 року, а востаннє виходив у стартовому складі у 2022 році.

Матч Уельс — Нова Зеландія пройде 14 листопада на стадіоні Principality Stadium у Кардіффі. У складі новозеландців через травму підколінного сухожилля не зіграє вінгер Вілл Джордан. Водночас центровий Джорді Барретт пройшов протоколи оцінки травми голови та доступний для відбору.

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