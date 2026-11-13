Велика Британія купить у Норвегії три кораблі для пошуку мін — Breaking Defense

Як повідомляє Breaking Defense, Велика Британія формалізувала намір придбати у Норвегії три судна-носії для застосування безекіпажних систем пошуку морських мін. Рішення погодили в Осло під час Atlantic Future Forum міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг і його норвезький колега Торе О. Сандвік.

Участь у норвезькій програмі

На проєкт виділили 90 млн фунтів стерлінгів, або 119,1 млн доларів. Велика Британія долучиться до норвезької програми стандартизованих суден P1118, у межах якої створюють морські судна підтримки для автономних протимінних систем.

За даними британського Міністерства оборони, судна будуватимуть на основі того самого сімейства проєктів, що й норвезька військово-морська версія P1118. У відомстві заявили, що це дасть змогу тримати моряків далі від небезпечних районів і підтримувати протичовнові спроможності на північному фланзі НАТО.

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Перший корабель очікують у 2031 році

Перше судно планують отримати у 2031 році. Угода також передбачає для Лондона опцію замовити ще три такі судна.

Британське оборонне відомство пов'язало посилення протимінних спроможностей зі зростанням загрози від морських мін, зокрема в Ормузькій протоці. За заявою відомства, Тегеран розпочав мінні операції для обмеження судноплавства після початку війни в Ірані у лютому. Міноборони Великої Британії назвало ці операції незаконними та заявило, що вони спричинили значні перебої у світовій торгівлі енергоносіями.

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