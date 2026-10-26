Велика Британія не приєднається до міжнародного Банку оборони, безпеки та стійкості (DSRB), який очолює Канада. Водночас Лондон заявив про намір тісно співпрацювати з Оттавою для досягнення цільових показників витрат НАТО на оборону, повідомляє Global News Canada.

Два окремі механізми

DSRB має зменшити вартість запозичень для військових витрат завдяки об’єднанню кредитного потенціалу держав-союзниць. Канада протягом кількох місяців намагалася переконати Велику Британію долучитися до цього проєкту.

Натомість британська сторона розвиває власну ініціативу — Багатосторонній оборонний механізм. У спільній заяві сторони зазначили, що дійшли висновку про доцільність розвитку двох різних, але взаємодоповнювальних інституцій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Співпраця у сфері інвестицій

Канада та Велика Британія домовилися розробити рамковий механізм взаємодії між двома банками. Згідно зі спільною заявою, вони працюватимуть у тісному партнерстві над інвестиційними можливостями та викликами.

Штаб-квартира DSRB буде розташована в Канаді. Проєкт підтримують, зокрема, Бельгія, Туреччина та Україна.

Читай нас у