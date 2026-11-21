Уряд Великої Британії планує до кінця 2027 року завершити масштабний перегляд правил регулювання ядерної енергетики. Реформа має прискорити ліцензування та погодження нових атомних проєктів без послаблення вимог безпеки, повідомляє OilPrice.

Скорочення строків оцінювання

Управління ядерного регулювання, Агентство з охорони довкілля та природоохоронна служба Уельсу Natural Resources Wales планують скоротити розгляд дизайну ядерного реактора з приблизно трьох-чотирьох років до двох. Уряд також хоче спростити процедури планування й екологічних погоджень, які раніше затримували реалізацію проєктів.

Зміни є частиною плану збільшити ядерні потужності до 24 ГВт до 2050 року. За даними видання, це має допомогти підготуватися до прогнозованого зростання попиту на енергію у Британії приблизно на 40% до 2035 року.

Огляд ядерного регулювання 2025 року виявив розпорошеність нагляду в секторі та запропонував 47 рекомендацій. Вони стосуються координації роботи регуляторів, оцінювання безпеки та уникнення повторного розгляду ідентичних конструкцій реакторів.

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Співпраця зі США та малі реактори

У вересні 2025 року Велика Британія та США підписали Атлантичне партнерство у сфері передової ядерної енергетики. Воно передбачає обмін регуляторними оцінками заявок на нові реактори, щоб уникати дублювання перевірок. Очікується, що це полегшить участь американських компаній у британських ядерних проєктах.

У 2025 році уряд обрав Rolls-Royce SMR для будівництва перших у країні малих модульних реакторів. Програму підтримують фінансуванням на 3,4 млрд доларів упродовж чотирьох років. Проєкт малого модульного реактора Gwyndod компанії Rolls-Royce планують розвивати на майданчику Wylfa в Уельсі, де розташована виведена з експлуатації атомна станція Magnox.

Водночас Centre for British Progress у вересні повідомив, що з 47 рекомендацій Nuclear Regulatory Taskforce реалізували лише 10. На думку видання, для виконання плану до кінця 2027 року урядові потрібно прискорити перегляд регуляторних правил.

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