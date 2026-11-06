Уряд Великої Британії планує зобов’язати роботодавців указувати зарплату в оголошеннях про вакансії. Відповідний законопроєкт уряд має найближчим часом подати до парламенту, повідомляє Der Spiegel.

Підтримка молодих шукачів роботи

Ініціативу пов’язують із наміром зменшити кількість молодих людей, які не працюють, не навчаються та не проходять професійної підготовки. У Великій Британії таких людей віком від 16 до 24 років майже мільйон — це 13% цієї вікової групи та один із найвищих показників у Європі.

Прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що люди мають знати, скільки приносить робота, перш ніж витрачати час і зусилля на подання заявки. За даними уряду, вимога також може посилити прозорість оплати праці та протидіяти нерівності, яка здатна ставити жінок у гірше становище.

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Зарплати у вакансіях

За оцінками британського професійного об’єднання у сфері управління персоналом CIPD, трохи більш як двоє з п’яти роботодавців завжди вказують у вакансіях діапазон зарплати. Водночас конкретний розмір оплати завжди зазначає менш ніж кожен п’ятий роботодавець.

У ЄС діє Директива про прозорість оплати праці 2023/970. Вона передбачає, що роботодавці повинні повідомляти кандидатам початкову зарплату або її діапазон до співбесіди.

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