Велика Британія та Азербайджан підписали в Ірландії Спільну декларацію про стратегічне партнерство. Документ підписали прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент Азербайджану Ільхам Алієв, які брали участь у саміті Європейської політичної спільноти. За даними Anadolu Agency, сторони підтвердили намір поглиблювати взаємодію в оборонній та безпековій сферах.

Оборона та безпека

Декларація передбачає довгострокове зміцнення оборонної і безпекової співпраці задля підтримання регіонального миру та стабільності. Країни також планують посилювати спроможність стримувати, запобігати та реагувати на спільні загрози.

Сторони мають підтримувати регулярні контакти на високому рівні та поглиблювати координацію з двосторонніх, регіональних і міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес. Оборонна співпраця буде зосереджена на навчанні, розвитку спроможностей і підвищенні сумісності. Також країни розглядатимуть можливості для співпраці в оборонній промисловості, зокрема спільні ініціативи у сферах взаємного інтересу.

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Економіка, транспорт і освіта

Британія й Азербайджан заявили про намір розширити торговельно-інвестиційні зв’язки та сприяти сталому, інклюзивному й диверсифікованому економічному зростанню. Серед пріоритетних галузей названо відновлювану енергетику, інфраструктуру та послуги. Сторони також планують сприяти довгостроковим комерційним партнерствам і обміну знаннями.

У декларації окремо згадано підтримку розвитку Середнього коридору, а також транспортних, логістичних та інфраструктурних проєктів для транскордонної торгівлі й інвестицій. Ключовою платформою для спільних ініціатив має бути Спільна міжурядова комісія з питань торгівлі та економічного співробітництва. Країни також поглиблюватимуть співпрацю у вищій і професійній освіті, цифрових та технічних навичках. Щороку сторони проводитимуть зустріч стратегічного партнерства, щоб оцінювати прогрес і визначати подальші пріоритети.

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