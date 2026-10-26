Велика Британія запровадила санкції проти 15 командирів із Судану — TimesLIVE

Велика Британія запровадила санкції проти 15 військових командирів, ватажків воєнізованих формувань і посадовців служб безпеки з обох сторін конфлікту в Судані. Як TimesLIVE повідомляє, Лондон звинувачує їх у сексуальному насильстві, катуваннях та нападах на цивільних, пов’язаних із падінням міста Ель-Фашер.

Кого стосуються обмеження

Під санкції потрапили командири Сил швидкої підтримки, Суданських збройних сил, а також лідери озброєних угруповань, союзних із армією. Британська влада назвала ці заходи черговою спробою притягнути до відповідальності осіб, причетних до порушень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дослідження про злочини проти цивільних

Заходи оголосили через рік після падіння Ель-Фашера — столиці штату Північний Дарфур, що стала одним із центрів війни в Судані. Місто пережило тривалу облогу; надходили повідомлення про масові вбивства та масштабне сексуальне насильство.

Британія також послалася на профінансоване нею дослідження Центру інформаційної стійкості. У ньому задокументовано, як стверджується, систематичне моріння цивільних голодом і сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, з боку обох воюючих сторін. Лондон пообіцяв додатково виділити 15 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Судану та підтримку постраждалих.

Читай нас у