Велика Британія 24 листопада запровадила санкції проти єменських хуситів у зв’язку з атаками на міжнародне судноплавство, а також ракетними й дроновими ударами в регіоні. Про це повідомляє The National.

Санкції щодо представників хуситів

Британська влада також оголосила про обмеження щодо чотирьох високопоставлених осіб, пов’язаних з органами влади хуситів. Їх звинувачують у причетності до катувань, зґвалтувань та інших серйозних порушень щодо затриманих, яких утримує рух.

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Уряд Великої Британії заявив, що хусити навмисно намагаються підірвати стабільність на Близькому Сході. За оцінкою Лондона, їхня поведінка в протоці Баб-ель-Мандеб і далі порушує глобальні ланцюги постачання та посилює тиск на вартість життя британських сімей.

Заява глави МЗС

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд назвав неприйнятною поновлену агресію хуситів, спрямовану проти партнерів Сполученого Королівства та цивільних. Він заявив, що причетних до таких дій мають притягнути до відповідальності, а нові обмеження демонструють готовність Лондона захищати британські інтереси та стабільність у регіоні.

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