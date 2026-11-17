Велика Британія запровадила санкції проти восьми будівельних і девелоперських компаній, причетних до розширення поселень на окупованому Західному березі Йордану, а також проти ізраїльської групи Tzav 9. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву британського зовнішньополітичного відомства.

Санкції проти компаній

У британському відомстві заявили, що обмеження мають порушити фінансові потоки компаній і послабити їхню здатність підтримувати подальше будівництво на Західному березі. Лондон назвав пакет відповіддю на прискорене розширення поселень. За оцінкою британської сторони, уряд Ізраїлю не лише не припиняв це розширення, а й сприяв та заохочував його.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд запровадив цей пакет санкцій. У МЗС зазначили, що це перший такий пакет після вересневого перегляду підходу британського уряду до дій Ізраїлю на окупованому Західному березі та розширення глобального санкційного режиму у сфері прав людини.

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Обмеження щодо Tzav 9

Окремі санкції спрямовані проти Tzav 9 — ізраїльської групи, яка, за даними британської сторони, організовувала та здійснювала блокування гуманітарних конвоїв, що прямували до Гази, зокрема у жовтні. Мілібенд заявив, що захист рішення про створення двох держав є ключовим орієнтиром підходу британського уряду.

За його словами, Велика Британія готова співпрацювати з новим урядом Ізраїлю та Палестинською адміністрацією задля досягнення тривалого миру й безпеки для ізраїльтян і палестинців. Глава британського МЗС також заявив, що нинішня ситуація на Західному березі та в Газі є неприйнятною.

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