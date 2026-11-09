Велика затока Китаю може отримати 100 млн кВт сонячної потужності до 2030 року — ECNS

До 2030 року Велика затока Гуандун–Гонконг–Макао в Китаї, як очікується, отримає 100 млн кВт сонячної потужності. Для регіону також очікують 35 млн кВт офшорної вітрової потужності та 63 млн кВт чистої електроенергії, яку передаватимуть з інших регіонів до електромережі Гуандуну.

Показники енергопостачання

Ці цифри оприлюднили на Глобальному економічному форумі Великої затоки 2026 року в Гуанчжоу, який тривав з п’ятниці до неділі, повідомляє ECNS.

Під час паралельної сесії з енергетичного переходу та сталого розвитку заснували Організацію співпраці з розвитку електроенергетики Великої затоки. Вона оприлюднила ініціативу щодо тіснішої співпраці в енергетичному секторі між Гуандуном, Гонконгом і Макао.

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Мережі та передавання електроенергії

Компанія Guangdong Power Grid Co., що входить до China Southern Power Grid, запропонувала розбудовувати нову електромережу через скоординований розвиток гнучкої магістральної мережі, стійких розподільчих мереж і гнучких мікромереж.

Два проєкти гнучкого передавання постійного струму потужністю по 3 млн кВт у Гуанчжоу та Дунгуані разом із 500-кіловольтною кільцевою мережею Великої затоки збільшили можливості обміну електроенергією між східною та західною частинами Гуандуну на 150%.

Також тривають спільні налагоджувальні роботи та випробування проєкту гнучкого передавання постійного струму, який має з’єднати офшорні вітрові електростанції в Південнокитайському морі з Великою затокою. Після завершення проєкт має постачати регіону чисту електроенергію з цих вітрових електростанцій.

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