Великі породи собак швидше втрачають метилювання LINE1 — ScienceAlert

Дослідники, які проаналізували дані 894 собак із проєкту Dog Aging Project, встановили: великі породи щороку втрачали приблизно на 35% більше метилювання ДНК у ділянках, пов’язаних із транспозонами LINE1, ніж малі. Це може бути одним із молекулярних пояснень того, чому великі собаки зазвичай старіють швидше та живуть менше, повідомляє ScienceAlert.

Роль рухомих елементів ДНК

У роботі, опублікованій у журналі Science, вчені вивчали закономірності метилювання ДНК у геномах собак. Метилювання — епігенетичний механізм, який може регулювати активність генів без зміни самої послідовності ДНК і розглядається як корисний біомаркер старіння.

З віком у собак виявили загальне зниження рівня метилювання, особливо в транспозонах — рухомих послідовностях ДНК, здатних переміщуватися геномом або створювати власні копії. Особливу увагу автори приділили LINE1: ці елементи можуть пошкоджувати ДНК, а метилювання зазвичай обмежує їхню активність.

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Зв’язок із тривалістю життя

Понад 40% досліджених ділянок геному, асоційованих із LINE1, втрачали метилювання в міру старіння тварин, однак темпи цього процесу відрізнялися. За словами старшого автора дослідження, еволюційного біолога Університету штату Аризона Ноа Снайдера-Маклера, епігенетичний контроль транспозонів, зокрема LINE1, може бути важливим чинником, що впливає на швидкість старіння різних собак.

Автори також повідомили, що собаки, чий епігенетичний вік був вищим за очікуваний, мали підвищений ризик смерті. У великих собак, самців і молодших тварин молекулярні профілі узгоджувалися з прискореним епігенетичним старінням. Дослідники зазначили, що для перевірки ролі регуляції транспозонів у старінні інших ссавців, зокрема людей, потрібні подальші дослідження.

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