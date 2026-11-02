Великий Єгипетський музей за рік відвідали понад 5 млн відвідувачів — The Japan Times

Великий Єгипетський музей у Гізі, поблизу Каїра, відзначив першу річницю роботи. За даними The Japan Times, за перший рік музей відвідали понад 5 мільйонів людей, попри погіршення ситуації на Близькому Сході.

Понад 100 тисяч артефактів

У колекції музею зберігається понад 100 тисяч давньоєгипетських артефактів. Серед них — золота маска та інші поховальні предмети з гробниці фараона Тутанхамона. Музей розташований поряд із трьома пірамідами Гізи, які входять до об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО, і є одним із найбільших археологічних музеїв світу.

Вечірнє шоу до річниці

Із листопада й до кінця квітня 2027 року в музеї проводитимуть спеціальне вечірнє шоу. За допомогою освітлення та музики в ньому відтворюватимуть сцени з життя Стародавнього Єгипту, зокрема розлив Нілу та збирання врожаю.

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Генеральний директор GEM Ахмед Гонейм заявив журналістам, що музей досяг мети щодо залучення більшої кількості туристів до району пірамід і сприяв розвитку місцевого туризму. Японські фахівці допомагали реставрувати знайдені артефакти та навчати місцевих техніків.

Відвідувач із Токіо Хідеюкі Ніномія розповів, що не зміг оглянути всю експозицію навіть за три з половиною години, а найбільше його вразили труна та золота маска Тутанхамона.

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